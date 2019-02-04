بالأرقام.. مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

كشفت مديرية الأرصاد الجوية مقاييس التساقطات المطرية المسجلة، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين.

وعرفت مدينة إفران أعلى تساقطات بـ10 ملمترات، متبوعة بفاس 9 ملم، وتازة 8 ملم، ومكناس 5، ثم الحسيمة 4 ملمترات.

وأفاد المصدر ذاته أنه تم، خلال 24 ساعة الأخيرة، تسجيل 3 ملمترات في شفشاون، وملمتران في كل من المحمدية، والجديدة، وسيدي سليمان، فيما أقل تساقطات تم تسجيلها في كل من القنيطرة، والرباط، والدارالبيضاء.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة إلى اليوم الاثنين، أن يظل الطقس باردا في المرتفعات، والهضاب العليا، والمنطقة الشرقية، والسايس، والجنوب الشرقي، وداخل البلاد.

وسيكون الطقس هادئا مع سماء قليلة السحب إلى صافية، مع تسجيل سحب منخفضة خلال الليل، وبداية الصباح، مصحوبة بكتل من الضباب في بعض السواحل الشمالية، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية في الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي في الأقاليم الجنوبية، وضعيفة من القطاع الشمالي في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 ودرجة واحدة في المرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و14 درجة في سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 02 و08 في باقي المناطق.