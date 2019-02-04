قلنسوة: استمرار الاحتجاج ضد هدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من أبناء قلنسوة والمنطقة، مساء اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية على الشارع الرئيسي للمدينة، وذلك استمرارا للحملة الشعبية المناهضة لسياسة هدم المنازل.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية ضمن سلسلة احتجاجات أقرتها القوى الوطنية والحراك الشبابي في مدينة قلنسوة، وذلك تصديا لسياسة هدم البيوت، التي تهدد عشرات المنازل وثلاثة منازل بالهدم الفوري في المدينة.
وعلى الرغم من أمر تجميد الهدم المؤقت لمدة أسبوع واحد استصدره أصحاب البيوت المهددة بالهدم إلى حين البت بالقضية في تاريخ 10.02.2019 استمرت القوى الوطنية بالتظاهر والاحتجاج مطالبة بجلول جذرية.
وأغلق المتظاهرون في الأسبوع الأخير الشارع الرئيسي للمدينة احتجاجا على سياسة الحكومة، في حين استنفرت الشرطة قواتها واعتقلت عددا من المتظاهرين، ووقعت مواجهات أصيب فيها عدد من الأهالي.
هذا، ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم، "هدم البيوت سياسة ظالمة" و"سنبقى وسترحلون مهما هدمتم"، ورددوا هتافات منددة بالهدم، داعين كافة الأهالي للمشاركة في الخطوات الاحتجاجية.
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