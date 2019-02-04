مسابقة أفضل تقرير صحفي في الأردن، 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يعلن مركز تمكين للدعم والمساندة عن إطلاق مسابقة أفضل تقرير صحفي يتناول قضايا حقوق العمال المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر في الأردن، ذلك في إطار رفع الوعي وتسليط الضوء على قضايا العمال المهاجرين واللاجئين في الأردن.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الصحافيين على الارتقاء بمستوى وجودة تغطية القضايا المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين، والمساهمة في التأثير الإيجابي على المجتمع ودعم الحوار العام حول قضايا حقوق المهاجرين في الأردن.

شروط التقديم

أن يكون التقرير قد عالج قضية متصلة بحقوق العمال المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر في أي جانب من جوانب قضاياهم في الأردن. أن يكون التقرير معمقًا، ويتضمن أدوات ومصادر إبداعية حديثة، مثل: تحليل بيانات، إنفوغرافيك أو غيرها. أن يكون التقرير منشورًا في واحدة من وسائل الإعلام (المطبوعة، الإلكترونية، المسموعة، المرئية) في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) 2018 وآذار (مارس) 2019. يتاح للصحفي المشاركة بعمل واحد فقط ضمن الفئات (مرئي ، مسموع ، ملتيميديا، مطبوع). أن لا يكون قد شارك بهذا العمل في مسابقة تمكين لأفضل عمل صحفي لعام 2017-2018.

تقييم الأعمال المتقدمة

سيتم تقييم الأعمال المتقدمة من قبل لجنة تحكيم مكونة من صحافيين أصحاب خبرة وأكاديميين، ضمن المعايير التالية :

صعوبة الحصول على المحتوى. مدى التوسع في البحث. درجة الوضوح وأسلوب السرد. الثقافة القانونية.

آخر موعد للتقديم: 15 آذار (مارس) 2019.

كيفية التقديم

إرسال نسخة إلكترونية من التقرير بصيغة PDF أو WAV أو MP4 إلى البريد الالكتروني التالي: [email protected]

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