انت الان تتابع تفاصيل خبر المباحثات اليمنية في الأردن تنطلق الثلاثاء.. وهذا ما ستبحثه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 05:27 مساءً - أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن مباحثات بشأن الأسرى اليمنيين ستنطلق في العاصمة الأردنية عمّان الثلاثاء.

وقال عبر بيان: "تجتمع اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في عمان، 5 فبراير 2019".

وأضاف: "تضم اللجنة ممثلين عن حكومة اليمن وعن جماعة أنصار الله (مليشيا الحوثي)، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ولفت النظر إلى أنه من المقرر أيضاً أن يشارك كل من غريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة.

البيان أوضح أنه "خلال هذه الجولة من الاجتماعات الفنية ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول لقوائم الأسرى النهائية للمضى قدماً لتنفيذ الاتفاق". ولم يوضح البيان الفترة الزمنية المخصصة لهذه الجولة من المباحثات.

وأعلن الأردن، السبت الماضي، موافقته على استضافة اجتماع ثانٍ بشأن أسرى اليمن. وقبل نحو أسبوعين استضافت عمان اجتماعاً فنياً بشأن تبادل الأسرى؛ بناءً على طلب أممي بذلك.

وفي 13 ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين؛ على إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفاً. لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده.