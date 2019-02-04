انت الان تتابع تفاصيل خبر 10 قتلى في اشتباكات بين "طالبان" والشرطة الأفغانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 05:27 مساءً - قُتِل 10 أشخاص، اليوم الاثنين، في اشتباكات بين جماعة طالبان وقوات الأمن شمالي أفغانستان.

وذكرت ولاية سمنكان الأفغانية، في بيان لها، أن اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومسلحي طالبان في منطقة "دره صوفي بايان" بالولاية.

وأوضح البيان أن الاشتباكات تسببت بمقتل 10 أشخاص، 9 منهم حراس (رجال أمن) ومدني واحد.

ويأتي هذا الهجوم في ظل محادثات السلام التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً، بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان.

فيما قال المتحدث باسم حاكم سمنكان، صديق عزيزي، إن الاشتباكات أدت إلى مقتل سبعة من مسلحي طالبان أيضاً، بحسب وكالة الأناضول التركية.

من جانبها بينت حركة طالبان، في بيان لها، أن الاشتباكات أدت لمقتل 19 من قوات الأمن.

وفي 29 يناير الماضي، قتل 6 من الشرطة الأفغانية وأصيب 3 آخرون، في هجوم لعناصر حركة طالبان على مقرهم في ولاية بلخ شمالي البلاد.

وتوصلت واشنطن وطالبان إلى اتفاق مبدئي حول عقد جولة ثانية من محادثات السلام في 25 فبراير المقبل، حسبما أكد مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، الأحد الماضي.

وحول محادثات السلام، قال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات مع واشنطن أحرزت تقدماً بشأن انسحاب القوات الأجنبية وقضايا حيوية أخرى.

ومطلع سبتمبر 2018، عينت الإدارة الأمريكية زلماي خليل زاد مبعوثاً إلى أفغانستان، ولخصت الخارجية مهمته في تنسيق وتوجيه الجهود الأمريكية التي تهدف إلى ضمان جلوس "طالبان" على طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.

ويدور صراع في أفغانستان بين طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.