شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود المتطرفين اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، واستمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.
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