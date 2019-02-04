شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تمنع اعتراف أوروبا بـ "جوايدو " والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا منعت اليوم الاثنين صدور بيان من الاتحاد الأوروبي يقول إن الدول الأعضاء في الاتحاد ستعترف برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

جاء ذلك بعد أيام من السجال بين الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 حول طريقة التعامل مع الوضع في فنزويلا.

واعترفت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بجوايدو، لكن اعتراض إيطاليا حال دون اتخاذ موقف موحد للتكتل.