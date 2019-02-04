"ديزني" تقيم أول احتفال للمثليين جنسيا

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلنت شركة "ديزني" الأمريكية للرسوم المتحركة، عن تنظيمها وللمرة الأولى في تاريخها، لاحتفال خاص بمجتمع المثليين جنسيا.

وسيقام الاحتفال الذي سيحمل اسم "الكبرياء السحري"، في مدينة "ديزني لاند" في العاصمة الفرنسية باريس، في الأول من يونيو، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقالت "ديزني لاند باريس" عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت: "ارتدي مثل الحلم، واشعر بالروعة، واختبر حديقة استديوهات "والت ديزني" كما لم تشهدها من قبل، بصوت عال وفخور، مع كل ألوان قوس قزح".

وبينما أقامت "ديزني لاند" احتفالا غير رسميا بالمثليين جنسيا في عام 2014، فإن هذا هو أول احتفال رسمي ومعلن خاص بهم.

وستشمل الاحتفالية المقبلة، سير موكب في شوارع حديقة "والت ديزني استوديو"، وحفل راقص، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت السحرية، وستستمر حتى وقت متأخر من الليل، بحسب موقع "ديزني لاند" في باريس.

يذكر أن "ديزني"، وفرت في العام الماضي في حدائقها، قبعات لزوارها خاصة بالمثليين، والتي تتشكل في صورة آذان شخصيتها الأشهر على الإطلاق "ميكي ماوس"، وملونة بألوان قوس قزح.

كما أن الشركة الأمريكية في عام 2007، سمحت لزواج المثليين، بداخل القصر الخاص بشخصية "سندريلا"، والمتواحد بداخل حديقتها.