مصر تشتكي تونس بسبب "فيديو" اعتبرته مسيئا للنجم محمد صلاح

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تقدم مجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع بشكوى إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، بشأن حلقة في برنامج اعتبرت مسيئة للنجم المصري محمد صلاح.

وقالت الصفحة الرسمية لمجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع، إنه تم تقديم الشكوى ضد برنامج "أمور جدية" بقناة "الحوار" التونسية، والتي أساءت للنجم المصري محمد صلاح بصورة استفزت المشاهدين في مصر وتونس معا.

وأكد رئيس الهيئة التونسية للإعلام السمعي والبصري، النوري اللجمي أنه سيقوم بالتحقيق العاجل في الأمر واتخاذ القرار المناسب.

وأكدت الجمعية المصرية، أنه قامت الهيئة التونسية للاتصال السمعي والبصري بلفت نظر القناة في أكثر من مناسبة لخروجها على النص.

سخر برنامج تلفزيوني تونسي من النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ما أثار غضب الكثير من عشاق ومتابعي اللاعب الملقب بالفرعون المصري.

أثارت سخرية البرنامج التونسي "أمور جدية"، المذاع عبر فضائية "الحوار التونسي" من اللاعب محمد صلاح، استياء وغضب آلاف المصريين والعرب في وسائل التواصل الاجتماعي، وهاجم الآلاف الصفحة الرسمية للقناة التونسية، حسبما ذكر موقع RT.

واستعان البرنامج بشخص يرتدي القميص الرياضي لمحمد صلاح وشعر مستعار يشبه شعر اللاعب، ودخل الاستوديو وراح يعلق على صور لمحمد صلاح، من بينها رده على سؤال عن سر تربية صلاح لشعره ليجيبه: "لا أريد حلاقة شعري لأن فيه قمل، ولما أحلق شعري القمل هيموت".

وكان البرنامج ذاته قد سخر من رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضي منصور، العام الماضي، قبيل مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأخير في تونس.