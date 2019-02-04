بالفيديو.. وصول شيخ الأزهر والبابا فرنسيس إلى جامع الشيخ زايد الكبير

وصل البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.

وبثت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" - تابعها "الخليج 365" - تسجيلا مصورا يظهر لحظة وصولهما إلى جامع الشيخ زايد الكبير.

وكانت صحيفة خليجية، قالت إن الإمارات تشهد حدثين غير مسبوقين يأتلفان في مشهد واحد.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "ففي لحظة استثنائية، تفتح أبوظبي ذراعيها لاستقبال البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وإمام الأزهر الشيخ أحمد الطيّب، مع انطلاق أعمال " مؤتمر الأخوة الإنسانية" الذي ينعقد في المكان والزمان المناسبين.

وأضافت أنه كان ينبغي أن يتوافر لهذا المؤتمر الفريد في منطلقاته وغاياته، مكان حاضن مثل الإمارات..

وتابعت "فهذا الوطن، ومنذ أن كان حلماً في وجدان مؤسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كان وطناً للإنسانية بكل معانيها وتجلياتها. ولقد أصبح من المسلمات الحديث عن اجتماع أبناء أكثر من 200 جنسية على هذه الأرض، لكن أبعد من الاجتماع هو أن الإمارات منحت كل من استظل بسمائها الحق في ممارسة وطنيته كاملة، انطلاقاً من أرضها واحتراماً لقوانينها.

وأوضحت أنه في التوقيت، فإن المؤتمر يمثل أكثر من ضرورة ليس للمشاركين فيه فحسب، وإنما لكل معني بأمن المجتمعات واستقرار السلم العالمي. فخلال سنوات عجاف، شهد المجتمع الدولي اختلالاً خطيراً سبّبته نزعات الكراهية وممارسات جماعات الإرهاب والتطرف.

وأشارت إلى أن أبوظبي توفر المكان والزمان المناسبين، لكي يناقش جمع من قادة الرأي والفكر في العالم ومن العلماء المسلمين والمسيحيين، موضوعات محورية، مثل: منطلقات الأخوة الإنسانية، والمسؤولية المشتركة لتحقيق الأخوة الإنسانية، والتحديات والفرص الخاصة بالأخوة الإنسانية.

واختتمت "الاتحاد " افتتاحيتها بقولها إن الإمارات تحتضن هذا المؤتمر، وتقدم فيه خلاصة تجربتها المديدة في الاعتدال والوسطية والتسامح، لتكون علامات دالّة على مسار طريق طويل يحتاجه العالم، وينطلق من أبوظبي.