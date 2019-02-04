معارض قطر: حرامي الدوحة امتهن السمسرة على حساب المال العام

قال المعارض القطري المعروف، خالد الهيل، إن حرامي الدوحة، حمد بن جاسم، امتهن "السمسرة" على حساب المال العام.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الأمير تميم وبتعليمات من أبيه امتهن "القوادة" اجلكم الله بجلب المستعمر التركي و الايراني.

وتابع: حتى الولاء مستورد وأهل قطر ما بين ممنوع من سفر ومهجر ومضيوم.

وختم تغريدته بالقول: مايبونها دوله يبونها شركة اسمها حمد بن خليفة وعياله.. لكن هيهات.

وقطعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر ومملكة البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر قبل أكثر من عام وذلك لدعمها تنظيمات وشخصيات مدرجة على لائحة الإرهاب وتدخلها في الشئون الداخلية لعدد من البلدان.

ولجأت قطر، عقب إعلان المقاطعة، إلى الارتماء في أحضان الإيرانيين والأتراك، طلبا للحماية على حساب سيادتها الوطنية، حيث وصل عدد من الجنود الأتراك والإيرانيين إلى الدوحة لحماية تميم.