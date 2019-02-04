هذا ما دونه البابا فرنسيس للإمارات وشعبها في كتاب التشريفات بقصر الرئاسة

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحبا ــ خلال المراسم ــ بزيارة ضيف البلاد الكبير البابا فرنسيس إلى الدولة.. معربين عن سعادتهما بهذه الزيارة التاريخية لرجل السلام والمحبة .. مؤكدين ثقتهما بأنها ستسهم في ترسيخ قيم الحوار والتآخي الإنساني والتعايش والتعاون والاحترام بين جميع البشر بجانب العمل على تعزيز السلام والأمان لشعوب العالم.

ودون البابا فرنسيس للإمارات وشعبها في كتاب التشريفات بقصر الرئاسة بأبوظبي رسالة قال فيها "أنا ممتن لحفاوة الضيافة والاستقبال. وإذ أؤكد لكم أنني سأتذكركم دائماً في صلواتي، أدعو الله أن يغمر سموكم وشعب دولة الإمارات بنعم السلام والأخوة الإنسانية".

وتحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أمس وحتى الغد زيارة مشتركة لفضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية تحت عنوان "الأخوة الإنسانية"، وهو ما يحظى باهتمام غير مسبوق، إماراتيا وعربيا ودوليا، وبمواكبة حاشدة من أكثر من 700 صحفي وإعلامي، حيث تعد الزيارة هي الأولى لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.