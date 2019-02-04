شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المقاومة الإيرانية لـ«الخليج 365»: النظام يكذب والمعارضة تجتمع في باريس 8 الجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

قال عضو المقاومة الإيرانية شهريار كيا، أن إعلان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، مؤخراً، بأن نظامه قادر على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المئة، وفي غضون أربعة أيام، يؤكد وبوضوح بأن النظام الإيراني كان يكذب في محادثاته مع الدول 5+1 والمتعلقة بالمفاعل النووي في محافظة أراك الإيرانية، وأنه أخفى قسماً من المعدات المحرمة.

وقال كيا في تصريحات إلى "الخليج 365" أن هذه الاعترافات ليست بجديدة على النظام في طهران، الذي لايزال يكذب على المجتمع الدولي فيما يتعلق ببرنامجه النووي والصاروخي.

مضيفاً إنه في عام 2006 كشف رئيس الملالي حسن روحاني لوسائل إعلام غربية، كيف كانت تجري نشاطات البرنامج النووي في إيران منذ العام 2002،، وكيف تم تصميم برنامج النظام هذا ليتمكن من إنتاج 3.5٪ من 30 طناً من المحروقات بنهاية عام 2003.

وتابع كيا قائلاً: «هذه الاعترافات هي إثبات لصحة التحذيرات المستمرة التي اطلقتها المقاومة الإيرانية منذ عام 2002 وحتى اليوم، فيما يتعلق بمحاولة النظام الإيراني الحصول على القنبلة النووية، ومشاريعه لإشعال الحرائق والفتن في منطقة الشرق الأوسط، وبقية أنحاء العالم».

وأوضح عضو المقاومة الإيرانية إلى أن الإيرانيين سيتجمعون 8 فبراير الجاري في باريس، للاحتجاج على تصرفات النظام والأعمال الإرهابية التي يقوم بها النظام ضد المعارضة.