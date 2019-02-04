شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يؤكد لموغيريني ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لاقتصاد بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بروكسل)

التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم (الاثنين)، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس الذي تحتضنه العاصمة البلجيكية خلال يومي 4 و5 فبراير الجاري.

ودعا وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء إلى أهمية مضاعفة حجم وتدفق المساعدات الإنسانية لليمن، والتحديات التي تعترض وصولها لمستحقيها الحقيقيين وضرورة إيجاد حلول لتجاوز هذه التحديات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن وضرورة قيام المجتمع الدولي عموماً والاتحاد الأوروبي بشكل خاص بدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني ممثلاً بمالية الدولة والبنك المركزي اليمني.

من جانبها، جددت المسؤولة الأوروبية التأكيد على موقف الاتحـاد المساند للشرعية في اليمن وضرورة إنجاح اتفاق ستوكهولم، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في اليمن.