شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة يعزي هادي في نائب رئيس هيئة الأركان اليمني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)تلقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أمس (الأحد)، اتصالاً هاتفياً من قائد القوات المشتركة الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عبر قائد القوات المشتركة خلال الاتصال عن تعازيه في استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني الذي وافاه الأجل، أمس، متأثراً بجراحه إثر حادثة قصف قاعدة العند من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.
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