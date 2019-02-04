شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر سلسلة جبال «القهر» قرب مركز مديرية كتاف بصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صعدة)

حررت قوات الجيش اليمني، أمس (الأحد)، سلسلة جبال «القهر» القريبة من مركز مديرية كتاف بصعدة والخط الإسفلتي المؤدي لها بعد عملية نوعية قام بها أبطال اللواء 82 مشاة جبلي.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش اليمني مسنودة بمروحيات التحالف نجحت في عمليتها النوعية والسريعة، مشيراً الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا والقبض على أسرى من الانقلابيين.