دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فرنسا: جوايدو له الحق في تنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا

باريس (رويترز) - أهالت فرنسا الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الاثنين، قائلة إن لزعيم المعارضة خوان جوايدو الحق في تنظيم انتخابات جديدة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لمحطة فرانس انتير الإذاعية "جوايدو يمتلك القدرة والشرعية لتنظيم انتخابات".

ومن المتوقع أن تبدأ عدة دول أوروبية كبرى في الاعتراف بجوايدو اعتبارا من يوم الاثنين إذ تنتهي مهلة ثمانية أيام وضعتها تلك الدول لمادورو حتى يدعو لانتخابات جديدة.

وقال لو دريان إن فرنسا ستتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن فنزويلا، مضيفا أن من الضروري إنهاء الصراع في فنزويلا بصورة سلمية وتجنب اندلاع حرب أهلية.

ونأت الولايات المتحدة وكندا وعدة دول بأمريكا اللاتينية عن مادورو بسبب انتخابات متنازع عليها منحته فترة رئاسية ثانية العام الماضي، وساندت جوايدو.

لكن ما زال مادورو يحظى بتأييد روسيا والصين وتركيا وكبار قادة الجيش.

ودعت روسيا، وهي إحدى حلفاء فنزويلا الرئيسيين على مدى الأعوام القليلة الماضية، إلى ضبط النفس.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)