شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين نائب وسكرتير عام محافظة القليوبية بسبب فساد "كارتة المواقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشادة كلامية وحالة من الغضب بين النائب ممدوح الحسيني ـ عضو اللجنة، وسكرتير عام محافظة القليوبية والمدير التنفيذي لمواقف القليوبية، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد العزيز الصفتي لإقامة موقف متعدد الطوابق بمدينة شبين القناطر، ورفع رئيس الجلسة الاجتماع، ثم استأنفه مرة أخري بعد عودة الهدوء للجنة.

وقال النائب ممدوح الحسيني، إن باب الفساد علي مستوي مصر موجود في الكارتة العادية للمواقف، متابعا: "إحنا دلوقتي في دولة قانون ودولة مؤسسات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحتاج لكل الموارد المالية بتاعة الدولة"، متسائلا: "ما هي نسبة الإيرادات والمصروفات للكارتة العادية والمجمعة للمواقف؟".

وعلق محمد الهادي المدير التنفيذي لمواقف القليوبية، قائلا: "بنسدد لوزارة المالية 15%، وتصل لـ 25%، بالإضافة لأقساط الأراضي المشتراة، وتسدد القيمة المضافة شهريا 400 ألف جنيه، مشيرا إلي أن محافظة القليوبية هي الوحيدة التي تحصل 4 مليون و400 ألف جنيه علي مستوي المحافظات.

وانفعل مدير المواقف متحفظا علي كلمة النائب ممدوح الحسيني، قائلا: "أنا قاعد كأني حرامي علي الرغم من كشفي لحالة اختلاس بـ2 مليون جنيه وحولتها للنيابة العامة".

ورد النائب ممدوح الحسيني، قائلا: "لم أقل إنك حرامي لتنفعل بهذا الشكل، أنا طلبت بيانات، هل هذا الطلب يعني أنك حرامي"، مؤكدا أن "الكارتة العادية بها فساد" .

كما انفعل عواد أحمد سكرتير عام محافظة القليوبية، بسبب كلمة "الحسيني"، قائلا له: "لا تتهمني بالباطل ومتقولش كدا"، مما أثار غضب النائب ممدوح الحسيني، والذى عقب قائلا: "إحنا هنا نتكلم بمزاجنا وانت هنا مش هتحقق تقول إحنا نقول إيه، ولا أسمح إنه يتكلم كدا في اللجنة، يقعد ساكت واحنا نقول وهو يرد"، مطالباً اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، برفع تقرير لوزير التنمية المحلية لما بدر من سكرتير عام محافظة القليوبية باجتماع اللجنة.

وعلق اللواء حمدي الجزار، قائلا: "مع احترامي للنائب ممدوح الحسينى، عمرك ما انفعلت كدا، واعتقد أن عواد فهم خطأ، لأن الراجل دا من الناس المحترمين المؤدبين في مصر".

وحول طلب الإحاطة، أشار "الجزار"، إلي أن فكرة طلب الإحاطة رائعة وربما تدرج في خطة موازنة 2019/ 2020.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الإدارة المحلية، بموافاتها بتقرير تفصيلي بالإيرادات والمصروفات الشهرية لمواقف محافظة القليوبية وإعداد المحافظة دراسة بتوسعة مداخل المحافظة ومقايسة للسوق الحالي والميزانية والإيرادات المتحصل عليها من مشروع الموقف متعدد الطوابق، وذلك في مدة قدرها شهرين.