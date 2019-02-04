السفارة الروسية في جاكرتا تنفي اتهامات إندونيسيا بالتدخل في انتخاباتها المقبلة

نفت ​السفارة الروسية​ في جاكرتا، أي ضلوع لها في ​انتخابات​ ​اندونيسيا​ المقبلة بعد أن زعم الرئيس جوكو ويدودو أن معارضيه استخدموا "الدعاية الروسية" لتشويه الحقائق ونشر الأخبار الزائفة.

وأكدت السفارة على موقعها على مواقع التواصل الاجتماعي، "على موقف روسيا القائم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو العمليات الانتخابية في الدول الخارجية مثل إندونيسيا، صديقتنا المقربة وشريكتنا المهمة".