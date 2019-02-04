نفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "وجود طلب ألماني للمفوضية الأوروبية، بمراجعة الاتفاق الذي أبرمته مع لندن حول خروجها من الاتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى أن "مراجعة اتفاقية بريكسيت من جديد ليس في أجنداتنا".
وأكدت "أنهم يبذلون ما بوسعهم من أجل تفادي الوصول إلى نقطة "بريكست بدون اتفاق"، مشيرةً إلى أن "حدوث "بريكست" بدون اتفاق تعني ازدياد الغموض".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: لم نطلب من المفوضية الأوروبية مراجعة اتفاق خروج بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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