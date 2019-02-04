وسائل إعلام إيرانية: المعلّم يزور طهران غدا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية السورية، ​وليد المعلم​، سيزور ​طهران​ غدا، للقاء رئيس الجمهورية الإسلامية، ​حسن روحاني​، ووزير خارجيتها، ​محمد جواد ظريف​.

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