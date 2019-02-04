التحالف العربي: أنصار الله جندوا 27 ألف طفل وقتلنا 181 عنصرا منه بغارات على المحويت

أكّد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​، تركي المالكي، أنّ "طائرات "قاصف" و"شاهد" المسيّرة الّتي تستخدمها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) إيرانية"، مبيّنًا "أنّنا استهدفنا خبراء طائرات مسيرة إضافة إلى مستودعات قرب ​صنعاء​، وتمّ تدمير عدد من معسكرات المقاتلين ومستودعات الأسلحة شرق ​الحديدة​".

وشدّد في مؤتمر صحافي، على أنّ "أنصار الله" تتّخذ المدنيين دروعًا بشرية، وقد جنّدت 27 ألف طفل"، لافتًا إلى "أنّنا نعمل بشكل دائم على تجنّب أي ضحايا مدنيّين في غاراتنا ضدّ "الحوثيين" الّذين قاموا بإنشاء معسكرات شرق محافظة الحديدة في خرق لاتفاق السلام".

وأوضح مالكي "أنّنا استهدفنا في 23 كانون الأول الماضي مقاتلين "حوثيين" ومدربين في محافظة ذمار، الغارات قتلت 181 عنصرًا في موقع تدريبات الحوثيين في المحويت"، مشيرًا إلى أنّه "يتمّ رصد المعسكرات من خلال المعلومات الاستخباراتية المؤكدة، ونحن نتأكد دومًا من عدم وجود أطفال مجّندين قبل ضرب المعسكرات".

ونوّه إلى أنّ "المنافذ اليمنية كافّة لا تزال تعمل بطاقة كاملة بتسهيل من التحالف، وتمّ إعطاء 448 تصريحًا للسفن لدخول الموانئ اليمنية".