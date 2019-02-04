أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن "جورجيا مستعدة لفتح نقاط مراقبة جمركية على الحدود مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في إطار اتفاق حول التجارة ونقل البضائع مع روسيا"، مشيرةً إلى أنه "في جوهرها، تفرض التزامات الاتفاقية، على جورجيا الاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية على أنهما أراض جمركية مستقلة".
وأشارت إلى أن "الفكرة الرئيسية في الاتفاقية، تكمن في إعادة رسم حدود جمركية جديدة لجورجيا بعد حرب 2008".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة روسية: جورجيا تخلت عن الجدل حول استقلال أبخازيا من أجل التجارة مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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