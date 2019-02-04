عقيص: لا نرد ولا نتوقف عند الحملات التي تتجدد ضـد القـوات

اعتبر عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ​جورج عقيص​، ان الحملات على ​القوات اللبنانية​ ليست بالامر الجديد، وهي تتجدد بين الحين والاخر من قبل اطراف محددة من اجل التشكيك بوطنيتها، واخضاعها لفصح دم بالوطنية، قائلا: هذا الاسلوب المرفوض من قبلنا لا نرد عليه ولا نتوقف عنده.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اعتبر عقيص انه من المبكر الحكم على ​الحكومة​ اكان لجهة وجود خلافات او متاريس بين اعضائها، لافتا الى ان لجنة صياغة البيان الوزراي بدأت اجتماعاتها اليوم، وحتى الآن لم يرشح عنها شيء. لافتا الى ان القوات قد عبّرت مرارا، اكان على لسان رئيس الحزب ​سمير جعجع​، او على لسان ممثلة القوات في اللجنة الوزيرة ​مي شدياق​، انها على ثوابتها الوطنية ولا مساومة حولها.