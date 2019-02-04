قائد الجيش: محبة المواطنين هي الدافع الأساسي للجيش ليقوم بمزيد من العطاء والتضحية

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أكّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، خلال حفل افتتاح ساحة الشرف في الكلية الحربية، الّتي تمّ ترميمها بمساهمة من بلدية بعبدا- اللويزة، أنّ "محبة المواطنين هي الدافع الأساسي للجيش، ليقوم بمزيدٍ من العطاء والتضحية".
وشكر العماد عون، بلدية بعبدا- اللويزة على المساهمة. كما دشّن النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش، الّذي أُعيد ترميمه من قبل الكلية، وذلك في الساحة عينها. من ثمّ جال في أرجاء الكلية واطّلع على سير التدريب فيها، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل الضباط المدربين والتلامذة لتحقيق أفضل النتائج.
وقد حضر الحفل رئيس البلدية أنطوان الحلو وأعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى قائد الكلية الحربية وعدد من الضباط.
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