حسن مراد: محبة الناس ليست بشيء عادي أو سهل إنما هو رضا من الله

استقبل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ المهنئين من أبناء ​البقاع الغربي​ و​راشيا​. وأكد مراد أن "محبة الناس ليست بشيء عادي أو سهل، إنما هو رضا من الله، محبتكم هي أساس إيماننا واستمرارنا ورصيدنا. معكم سنستمر نحو غد أفضل".

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