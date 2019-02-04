اعتصام لعمال وموظفي شركة TSC امام قصر العدل

نفذ عمال وموظفو شركة TSC شركة السلطان الكويتية اعتصاما، اليوم، امام قصر العدل، خلال انعقاد جلسة محكمة الافلاس الناظرة في قضية افلاس الشركة Tsc، بمشاركة رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله مع وفد من الاتحاد وحضور الوكيل القانوني للعمال واصف الحركة.
وطالب العمال والاتحاد الوطني من خلال الوكيل القانوني بـ "الاسراع في البت في الدعوى واحالة الملف الى القضاء وخصوصا ان هناك شبهات حول عملية الافلاس الاحتيالي".
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