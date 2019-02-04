محافظ القليوبية يكرم الطلاب المتفوقين في مسابقة الأوائل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سلم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جوائز وشهادات تقدير ومبالغ مالية للطلاب الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة للمرحلتين "إعدادي، ثانوي".

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته مديرية التربية والتعليم، لتكريم 47 طالبًا وطالبةً من المتفوقين في المسابقة التي أقيمت على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

حضر الحفل، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع مديري الإدارات التعليمية، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل للطلاب المتميزين في شتى المجالات، مؤكدًا أن دعم المتفوقين والموهوبين هو دعامة لبناء أمة متقدمة.