البرلمان يرفع جلسته.. وغدا استكمال مناقشة التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد غدا الثلاثاء، للاستماع إلى وزير التموين، للرد على مجموعة من طلبات الإحاطة.

ومن المقرر أن يترأس علي عبدالعال، اجتماع اللجنة العامة للبرلمان، والتي تستكمل مناقشة المقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر في شأن تعديل بعض مواد الدستور.

ووافق المجلس في جلسته اليوم، على عدد من تقارير اللجان النوعية، في شأن بعض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومن بينها تعديلات قانون سوق الغاز، ومشروع قانون تحسين الأراضي الزراعية.

وطالب علي عبد العال، في نهاية الجلسة، النواب، بالتزام الحضور غدا، لأن هناك بعض التشريعات تحتاج لتصويت ثلثي الأعضاء.