بالخرائط.. "تنبؤ الفيضان" يحذر من أمطار وسيول الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الري، خريطة أماكن سقوط الأمطار ومدى كثافتها على مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة من "4 - 6" فبراير الجاري.

وأوضح المركز، في بيان، الاثنين، أن هناك سقوطًا لأمطار خفيفة على محافظة الوادي الجديد اليوم، تزيد حدتها غدًا على الوادي الجديد، وتكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، تقل شدتها كلما اتجهنا للداخل على مدن القناة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء وخليج السويس.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من الوجه البحري والإسكندرية وأجزاء من سيناء، قد تصل إلى القاهرة، بعد غدِ الأربعاء.

الاثنين:

تصل الأمطار إلى حد السيول على محافظات شمال سيناء، وخليج السويس تقل شدتها على محافظات الصعيد والوادي الجديد.

الثلاثاء:

أمطار تصل إلى حد السيول على محافظات شمال سيناء، وخليج السويس تقل شدتها على الصعيد.

الأربعاء:

أعلن المركز ضرورة توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار على سيناء وخليج والسويس والبحر الأحمر وشمال الصعيد، محذرًا المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن السيول المتوقع هطولها.​