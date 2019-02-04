الموافقة على افتتاح فرع جهاز تنمية المشروعات في واحة الداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن الموافقة على افتتاح فرع لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز الداخلة.

وأشار الزملوط، في بيان صحفي، إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب المحافظة في التوسع في الدعم المقدم من الصندوق لأبناء المحافظة، وتخفيف العبء عن المواطنين في الانتقال لمقر الفرع الرئيسي بمركز الخارجة.

وأوضح "الزملوط" أن الدكتورة نيفين جامع، رئيس الجهاز، أكدت على حرص الجهاز على تقديم كافة التسهيلات للمستفيدين من خدمات الجهاز وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك، توفيرا للوقت والجهد، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب لتنفيذ مشروعاتهم بشروط ميسرة.