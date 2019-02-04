مصر إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في محاولة اغتيال الرئيس المصري

قال مصدران أحدهما قضائي والآخر عسكري إن محكمة عسكرية مصرية أحالت، اليوم الاثنين، أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم في قضية محاولة لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المصدر القضائي إن المحكمة حددت جلسة السادس من مارس للنطق بالحكم في القضية التي تشير تقارير وسائل الإعلام المصرية إلى أن عدد المتهمين فيها يبلغ 292 متهماً وأنها اشتملت أيضا على وقائع هجمات في محافظة شمال سيناء المضطربة.

وعقدت المحكمة العسكرية جلساتها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة.

وقال المصدر العسكري إن الحكم صدر في القضية رقم 148 جنايات عسكرية، في إشارة إلى قضية محاولة اغتيال السيسي وكذلك اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء.

وتشير أوراق القضية أيضا بحسب التقارير الإعلامية المصرية إلى تهم أخرى تشمل رصد كتيبة للجيش المصري في شمال سيناء ومهاجمتها بقذائف الهاون عدة مرات بجانب هجمات أخرى في نفس المحافظة.

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