دول أوروبية تعترف بجوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا

اعترفت مدريد ولندن وباريس وبرلين ودول أوروبية عدة، اليوم الاثنين، رسمياً بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو كرئيس انتقالي للبلاد بعدما رفض الرئيس نيكولاس مادورو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية ضمن المهلة التي حددتها دول أوروبية له من أجل ذلك.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للصحافيين إن "حكومة إسبانيا تعلن اعترافها رسمياً برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان خوان) جوايدو ماركيز كرئيس مكلف (فترة انتقالية) في فنزويلا"، داعياً غوايدو لإجراء انتخابات رئاسية "في أقرب وقت ممكن".

وبعد إعلان إسبانيا، اعترفت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك بجوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا.

ونددت روسيا، وهي من حلفاء مادورو الرئيسيين، باعتراف هذه الدول الأوروبية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نعتبر محاولات منح السلطة المغتصبة شرعيةً بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية".

وكانت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والبرتغال منحت مادورو في 26 يناير مهلة ثمانية أيام للإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية جديدة تحت طائلة اعترافها بجوايدو رئيساً. وانضمّت النمسا الأحد إلى تلك الدول السبع.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في تغريدة "نيكولاس مادورو لم ينظّم انتخابات رئاسية خلال مهلة الثمانية أيام التي حددناها. ولذلك، فإن المملكة المتحدة تعترف الآن مع حلفائها الأوروبيين بجوايدو رئيساً دستورياً انتقاليا إلى حين التمكن من إجراء انتخابات موثوقة".

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهته في تغريدة "للفنزويليين حق التعبير بحرية وديموقراطية. فرنسا تعترف بخوان جوايدو رئيساً مكلفاً تنفيذ عملية انتخابية".

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين من طوكيو أثناء لقاء مع نظيرها الياباني أن جوايدو "هو الرئيس الانتقالي الشرعي من وجهة النظر الألمانية وبالنسبة إلى دول أوروبية عدة". قالت "نأمل أن تُجرى هذه العملية بشكل سريع وسلمي".

وكانت الولايات المتحدة وكندا والعديد من دول أميركا اللاتينية بما فيها كولومبيا والبرازيل، اعترفت بجوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا في 23 يناير.

واعترف البرلمان الأوروبي بسلطة جوايدو الخميس ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالأمر نفسه.