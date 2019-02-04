"خارجية البحرين" تصدر بياناً حول قضية حكيم العريبي

قالت وزارة الخارجية البحرينية، إن اللاعب حكيم العريبي وجميع المتهمين في القضايا الجنائية في البحرين يتمتعون بكافة الحقوق القانونية مع ضمان الحماية والحصول على التمثيل المناسب، وأكدت أحقية العريبي في استئناف الحكم الصادر في حقه، وذلك إذا مثُل أمام محكمة الاستئناف في البحرين، على غرار ما قام به المتورطون الآخرون في القضية.

وأوضحت الخارجية البحرينية في بيان أصدرته، التوضيح قضية العريبي: "صدرت مذكرة قبض دولية في حق العريبي نظراً لقيامه بالفرار أثناء انتظار محاكمته، وقد أفرج عنه بكفالة وقبل جلسة محاكمته منح أيضاً تصريحًا خاصًا في ديسمبر 2013 للسفر للمشاركة في بطولة كرة قدم بدولة قطر والتي من خلالها غادر سراً إلى إيران، علاوة على انتهاكه لشروط الكفالة، استغل العريبي الاعتبارات الخاصة المقدمة له كلاعب رياضي".

وأضافت: "ويعد إصدار مذكرات القبض الدولية ممارسة معتادة من حق جميع الدول الأعضاء في الإنتربول وآلية فعالة لمكافحة الجرائم". "العريبي وجميع المتهمين في القضايا الجنائية في مملكة البحرين يتمتعون بكافة الحقوق القانونية مع ضمان الحماية والحصول على التمثيل المناسب".

وفي 6 يناير 2014، أُدين العريبي بارتكاب عدد من الجرائم بموجب قانون العقوبات في مملكة البحرين. كما أنه لم يحضر للدفاع عن نفسه أو لنفي التهم الموجهة إليه بشأن حيازة مواد حارقة وذلك بعد أن تورط مع آخرين في هجوم حريق متعمد والتسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات.