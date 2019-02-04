شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لنقابة هيئة التدريس بجامعة حضرموت للمطالبة بحقوقهم والان مع التفاصيل

نفذت نقابة هيئة التدريس بجامعة حضرموت صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية امام مجمع الكليات بفوة وذلك للمطالبة بحقوقهم.

وعبرت النقابة عن استنكارها لعدم رئاسة جامعة حضرموت للمطالب المرفوعه لهم وتجاهلهم تلبيتها مما أدى إلى فشل الوساطة بين النقابة ورئاسة الجامعة.

كما عبر المحتجون عن غضبهم من الممارسات ومصادره حقوقهم وتعاطي الجهات المعنية مع مطالبهم، مما أثر سلبا على سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني في جميع كليات الجامعة محملين ذلك جهات الاختصاص.

وجاءت هذه الوقفة عقب بيان للنقابة هيئة التدريس تدعوا فيها الى خطوات تصعيدية ومنها وقفات احتجاجية للضغط على رئاسة الجامعة لتلبية مطالبهم.

يذكر أن الجدير أن دعوة المجلس الطلابي بكلية الهندسة والبترول للإضراب دخلت حيز التنفيذ منذ صباح أمس الأحد احتجاجا على شبه توقف الدراسة وتكبد الطلاب تبعات هذه الأزمة.