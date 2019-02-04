شيخ الأزهر يلتقي البابا فرنسيس بجامع الشيخ زايد في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيةبجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

والتقط الجانبان الصور التذكارية بالمسجد حيث قاما بجولة داخل أروقته.





وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبلا، الإثنين، قداسة البابا فرنسيس، بمقر القصر الرئاسي، في ثاني أيام زيارته التاريخية لدولة الإمارات.

وجرت للبابا فرنسيس -لدى وصوله إلى قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي- مراسم استقبال رسمية؛ حيث رافق موكب الضيف ثلة من الفرسان على الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد، بعدها عزف السلام البابوي للفاتيكان والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.



ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيح محمد بن زايد، بزيارة البابا فرنسيس إلى الدولة، وأعربا عن سعادتهما بهذه الزيارة التاريخية لرجل السلام والمحبة.

وأكدا ثقتهما بأنها ستسهم في ترسيخ قيم الحوار والتآخي الإنساني والتعايش والتعاون والاحترام بين جميع البشر بجانب العمل على تعزيز السلام والأمان لشعوب العالم.

وصافح قداسة البابا فرنسيس، كبار مستقبليه من الشيوخ والوزراء، فيما صافح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوفد الرسمي المرافق لقداسة البابا.