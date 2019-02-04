انت الان تتابع كندا تعلن تأييدها لزعيم المعارضة الفنزويلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الإثنين، عن تأييد بلاده الكامل لرئيس برلمان فنزويلا المعارض خوان جوايدو. وقال ترودو خلال اتصال هاتفي مع جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا: إنه "معجب بشجاعته وأعلن دعمه التام له". وذكر بيان للحكومة الكندية: "شدد الزعيمان على أهمية إرسال المجتمع الدولي، إشارة واضحة في ما يتعلق بعدم شرعية نظام مادورو، وضرورة احترام دستور فنزويلا". وأضاف البيان، أن جاستين ترودو وخوان غوايدو، أشارا إلى أهمية إجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة في فنزويلا،

وأشار إلى أن "مجموعة ليما"، التي ستجتمع في أوتاوا اليوم الإثنين، ستنظر في إمكانية الدعم الإضافي الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لشعب فنزويلا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية العاجلة.ونصّب غوايدو نفسه في الـ23 من يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحصل على اعتراف الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل