انت الان تتابع حريق في مبنى سكني وسط موسكو وسقوط ضحايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اندلع حريق في مبنى سكني وسط موسكو في شارع نيكيتسكي، صباح اليوم الاثنين، وامتد إلى منطقة تقدر بنحو ألفي متر، وفقا لما أفادت به وزارة الطوارئ الروسية. وأكدت الوزارة في بيان لها، وفاة شخصين، وإصابة 4 آخرين، مضيفة أنه تم إجلاء 40 شخصًا بينهم 8 أطفال، فيما لم توضح التقارير بعد سبب الحريق، لكن السلطات في موسكو بدأت تحقيقا في الحادث. ونشر مستخدمو الإنترنت، مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر ألسنة اللهب والدخان تخرج من المبنى دون معرفة أسباب الحادث.
وقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، بنما أصيب 3 آخرون جراء انفجار أنبوب غاز في وقت سابق، بمبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك الواقعة بمقاطعة تشيليابينسك الروسية.وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن انفجار أنبوب الغاز وقع في مبنى سكني مكون من 10 طوابق، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، كما تم انتشال 16 من سكان
وقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، بنما أصيب 3 آخرون جراء انفجار أنبوب غاز في وقت سابق، بمبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك الواقعة بمقاطعة تشيليابينسك الروسية.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن انفجار أنبوب الغاز وقع في مبنى سكني مكون من 10 طوابق، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، كما تم انتشال 16 من سكان المبنى من تحت الأنقاض، وجرى نقل 3 أشخاص في حالة حرجة إلى المستشفى.
وأضافت أن الانفجار أدى إلى انهيار الطوابق من 3 إلى 10 وألحقت أضرار بـ 48 شقة.
يذكر أن لجنة التحقيق أن الفرضية صرحت فى وقت سابق أن الأكثر احتمالا وراء الحادث هى انفجار أنبوب للغاز المنزلي.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في مبنى سكني وسط موسكو وسقوط ضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.