حريق في مبنى سكني وسط موسكو وسقوط ضحايا

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اندلع حريق في مبنى سكني وسط موسكو في شارع نيكيتسكي، صباح اليوم الاثنين، وامتد إلى منطقة تقدر بنحو ألفي متر، وفقا لما أفادت به وزارة الطوارئ الروسية. وأكدت الوزارة في بيان لها، وفاة شخصين، وإصابة 4 آخرين، مضيفة أنه تم إجلاء 40 شخصًا بينهم 8 أطفال، فيما لم توضح التقارير بعد سبب الحريق، لكن السلطات في موسكو بدأت تحقيقا في الحادث. ونشر مستخدمو الإنترنت، مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر ألسنة اللهب والدخان تخرج من المبنى دون معرفة أسباب الحادث.

وقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، بنما أصيب 3 آخرون جراء انفجار أنبوب غاز في وقت سابق، بمبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك الواقعة بمقاطعة تشيليابينسك الروسية.وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن انفجار أنبوب الغاز وقع في مبنى سكني مكون من 10 طوابق، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، كما تم انتشال 16 من سكان