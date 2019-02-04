ألمانيا تعترف بخوان غوايدو رئيساً "انتقاليا" لفنزويلا

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المعارض خوان غوايدو اعترفت الحكومة الألمانية الاثنين بالمعارض خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا يتولى فترة انتقالية تقود إلى انتخابات "موثوقة". وصرّحت متحدثة باسم الحكومة مارتينا فيتس للصحافة أنه بعد رفض الرئيس نيكولاس مادورو الاستجابة للمهلة التي حدّدتها له دول أوروبية عدة لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة، "نعترف بخوان غوايدو رئيساً انتقالياً" لفنزويلا.

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