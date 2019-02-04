سفارة روسيا لدى كابول تؤكد مشاركة وفد "طالبان" في محادثات موسكو غدا

أعلنت السفارة الروسية لدى كابول، اليوم الإثنين، أسماء الساسة الأفغان المشاركين في اجتماع موسكو المقبل حول المصالحة الأفغانية، مؤكدة مشاركة وفد حركة "طالبان".

ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية عن بيان أصدرته السفارة أن مجموعة الشتات الأفغانية في موسكو تنسق حاليا للاجتماع المقرر عقده غدا الثلاثاء، مشيرا إلى إعلان المرشح لانتخابات الرئاسة الأفغانية محمد حنيف أتمر عزمه حضور الاجتماع، كما يشارك أيضا نائب المتحدث باسم الحزب الإسلامي الأفغاني، وعدد من القادة الأفغان تحت قيادة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن وفدًا من المكتب السياسي يشارك في اجتماع موسكو.

وذكرت مصادر أفغانية، في وقت سابق، أن عددا من الساسة الأفغان والنشطاء السياسيين تم دعوتهم للمشاركة في محادثات السلام الأفغانية في العاصمة الروسية موسكو بهدف وضع حد للحرب في أفغانستان، والتي بدأت منذ حوالي 17 عاما.

وفي سياق منفصل، أعلنت حكومة الوحدة في أفغانستان أنها تفضل إجراء محادثات مباشرة مع المسلحين.