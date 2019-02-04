مصرع شخصين في تحطم طائرة بجنوب كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الإثنين، عن تحطم طائرة صغيرة في إحدى ضواحي جنوب كاليفورنيا الليلة الماضية، مما أسفرعن مصرع شخصين وإصابة اثنين أخرين.
ونقلت صحيفة "يو إس إيه" توداي الأمريكية عن إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة "سيسنا 414 إيه" ذات المحركين تحطمت في يوربا ليندا بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فولرتون.
وقالت هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج إن النيران اشتعلت في منزل من طابقين، مشيرة إلى إصابة أحد رجال الإطفاء بجروح وتم نقله إلى المستشفى.
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