تدريبات لمشاة البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم

بدأ حوالي 1000 عسكري من أفراد الوحدات الفرعية لقوات المشاة البحرية الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود، اليوم الاثنين، بتنفيذ تدريبات واسعة النطاق في القرم.

وقال رئيس قسم إدارة المعلومات لقيادة أسطول البحر الأسود المقدم البحري أليكسي روليوف: "تقوم الوحدات الفرعية من صلب تنظيم اللواء المستقل لقوات المشاة البحرية التابع لأسطول البحر الأسود بتدريبات في ميادين التدريب القتالي التي تقع في شبه جزيرة القرم. ويقوم أفراد قوات مشاة البحرية في الظروف الميدانية بتنفيذ مهام التدريب الناري وقيادة العربات القتالية بالإضافة إلى إجراءات أخرى من خطة التدريب القتالي، بما في ذلك الرمي من الأسلحة الخفيفة والأسلحة الخاصة بالمعدات العسكرية.

ويقوم أفراد فشاة البحرية بالتدريب على حماية القوافل من الضربات الجوية بالإضافة إلى تحييد مجموعات الاستطلاع والتخريب لعدو محتمل.

وأشار روليوف إلى أن الجنود في الفرقة والفصيلة يطلقون النار على أهداف من جميع أنواع الأسلحة الصغيرة والمجمعات المضادة للدبابا. وتقوم المدرعات بإجراء تدريبات لاستطلاع الأهداف، وتعديل إطلاق النار من المدافع والمدافع الرشاشة، أثناء الحركة والوقوف وأما السائقين الميكانيكين تدربوا على طرق القيادة والتغلب على العقبات المختلفة على الأراضي الوعرة.

وأضاف روليوف أن كل التدريبات مخطط لها وتجري وفقا لخطة قيادة الأسطول لعام 2019. وتجري التدريبات المخطط لها في حقول بيريفالنويو وأنغارسكي وكزاتشي.