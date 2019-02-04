رويترز: مقاتلات فرنسية تدعم جيش تشاد بعد توغل قافلة قادمة من ليبيا

قال الجيش الفرنسى فى بيان إن سلاح الجو الفرنسى قصف أهدافا فى شمال تشاد أمس الأحد دعما لقوات من الجيش التشادى سعت لصد قافلة، لمقاتلين لم تحدد هويتهم، توغلت عبر الحدود قادمة من ليبيا.

وأضاف الجيش اليوم الاثنين "تدخلت طائرة ميراج 2000 تابعة للقوات المسلحة الفرنسية بالتعاون مع جيش تشاد فى شمال البلاد لقصف قافلة من 40 سيارة بيك أب قادمة من ليبيا بعدما توغلت في عمق الأراضي التشادية".

وتابع قائلا "هذا التدخل، بناء على طلب من سلطات تشاد، ساهم فى منع هذا التقدم المعادى وتشتيت الرتل".

ولم يذكر البيان من وراء هذا التوغل لكن هذه هي المرة الأولى التى تضرب فيها قوات فرنسية أهدافا دعما لقوات تشاد منذ أن زاد قبل عام نشاط حركة تمرد جديدة تتخذ من جنوب ليبيا لمقرا لها.