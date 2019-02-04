زعيم المعارضة الفنزويلية يتوقع دعم الكتلة العسكرية

أكد خوان جوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، أن دعم الجيش أمر حاسم في فنزويلا وأنه يتوقع منهم أن يشكلوا عن "كتلة" صامدة للدفاع عن الدستور.

وأفاد "جوايدو" خلال حديث خاص لقناة أتنتا ثري الإسبانية "لم نتحدث على هذا النحو بوضوح مع الجيش، ما الذي يحدث؟ حسنا، نحن نتوقع دعم الكتلة العسكرية، إلى جانب الدستور، للمطالبة بالانتخابات ووقف إغتصاب السلطة".

كما كرر "جوايدو" تأكيده على مشروع قانون العفو الذي يروج له البرلمان، والذي يضمن تقديم ضمانات دستورية لجميع المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يسهمون في استعادة الشلطة الدستورية في البلد.

وقال جوايدو"لقد اجتمعنا مع العديد من المسؤولين، وقد تم طرح المشروع علي الطاولة والذي سيضمن العفو والضمان للجميع".

وتشهد فنزويلا مؤخرُا حالة من التوتر السياسي خاصة بعدما أعلن جوايدو تنصيب نفسه رئيسا إنتقاليًا للبلاد فى ظل رفض الرئيس الفعلي للبلاد، نيكولاس مادورو، التنحي عن السلطة التي وصفها معارضوه بأنها مغتصبة من قبل مادورو وأعوانه.