شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البرلمان يبدأ فى مناقشة تعديل قانون تحسين الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال فى مناقشة تقريرلجنة الزراعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشأن تحسين الأراضى الزراعية. ويهدف مشروع القانون الى اضافة منظومة تطوير الرى الحقلى باعتبارها أحد أوجه تحسين الأراضى الزراعية مع اتخاذ صفة الإجبار للمحافظة على المقنن المائى. ويسعى الى معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية فى ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب مياه الأراضى وتباين درجات الملوحة مما يسهم بصورة مباشرة فى انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى نحو 50% فى معظم أراضى الجمهورية.

































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