شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: عضو البرلمان أحد رجال الدولة وعليه أن يحسب كلماته بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بحساب كل كلمة تخرج منهم حسابا دقيقا، قائلا: "عضو البرلمان هو رجل من رجال الدولة، وعندما يتكلم فى هذه القاعة عليه أن يحسب كلماته حسابا دقيق". جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية، حيث عقد أحد النواب أثناء كلمته مقارنة بين الأوضاع فى مصر وإحدى الدول الأخرى، وهو ما رفضه رئيس المجلس، ووجه بحذف الكلمة من المضبطة.

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