شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" توافق على 50 مادة من مشروع قانون نقابة الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على المواد من 32 إلى المادة 50 من مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين، والتى تتضمن اختصاصات مجلس الإدارة وآلية إنشاء النقابات الفرعية.

وتتضمن المواد التى تمت الموافقة عليها اليوم، بتحديد اختصاصات مجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه أهدافها سواء من خلال إعداد التقارير السنوية والحساب الختامى، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإدارة أموال النقابة والإشراف عليها، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الطارئ،وإعداد اللائحة الداخلية، وآلية تحصيل رسوم القيد والاشتراكات.

كما تتضمن المواد تحديد اختصاصات النقيب ووكيلى النقابة والكائنة فى تمثيل النقابة لدى الغير وامام القضاء، إلى جانب تولى رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية، ومهام سكرتير النقابة وأمين الصندوق.

وفيما يخص المواد المتعلقة بإنشاء النقابات الفرعية لابد أن يكون عددها الف عضو على الاقل وتنشأ فى كل محافظة وإن لم يكتمل العدد يجوز لمجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، على أن تلتزم هذه النقابة بأهداف النقابة فى نطاق اختصاصها على ان تبين اللائحة الداخلية للنقابة النظام المالى والإدارى والمحاسبى للنقابات الفرعية.























