شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية باتباع قانون "التننمية الصناعية" لمنح التراخيص دون مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد اليوم فى مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالالتزام بقانون الهيئة الذى أصدره البرلمان، فى شأن منح التراخيص، وإلغاء كافة الإجراءات التى تخالف ذلك.

كما أوصت اللجنة، بسرعة إيجاد آلية بمقترحات حديثة للهيئة تواكب العصر الحديث، فى شأن استخراج التراخيص فى أسرع وقت ممكن، وعدم الاستزادة فى الروتين والمعوقات، وعرض هذه المقترحات على اللجنة خلال 30 يوم من تاريخه.

وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع المنعقد اليوم الإثنين فى مقر اللجنة، بضرورة إفادة اللجنة بموعقات المستثمرين الذين انتهت تراخيصهم، لبحث حلها، وأوصت رئيس مجلس الوزراء، بإعادة الأراضى التابعة للتنمية الصناعية، من ولايتها إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية.