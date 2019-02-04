أعلن الرئيس ​السودان​ي ​عمر البشير​ عن "رزمة من الإجراءات تشمل إلغاء ضرائب، وتسهيلات استثمارية وإقراضية لتحفيز ​الاقتصاد​ المتراجع"، مشيراً إلى أن "​حكومة​ السودان ستقوم باسترداد الأراضي المخصصة لكبار المستثمرين، على أن يتم إعادة فرزها وتوزيعها على المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

كانت هذه تفاصيل خبر البشير يعلن عن إجراءات ضريبية واستثمارية لتحفيز الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.