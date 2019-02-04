ولايتي: على اميركا الخروج من سوريا وافغانستان شاءت أم أبت

أكد مستشار قائد ​الثورة الاسلامية​ للشؤون الدولية ​علي اكبر ولايتي​ ان "​ايران​ اصبح لها الان حلفاء حقيقيين بالمنطقة للمرة الاولى بعد قرون"، مشيراً إلى انه "على ​اميركا​ الخروج من ​سوريا​ و​افغانستان​ شاءت ام ابت"، لافتاً إلى أنه "منذ انتصار الثورة الاسلامية قال اعداؤها بانها لا تستمر اكثر من 6 اشهر الا انها اليوم تدخل عامها الاربعين معتمدة على جذورها الاسلامية الممتدة منذ 1400 عام والحضارة الممتدة منذ الاف الاعوام والمتبلورة على اساس مدرسة الانبياء وركيزتها موجودة في قلوب الشعب".

واشار الى "بلورة اليقظة الاسلامية في المنطقة المستلهمة من الثورة الاسلامية"، قائلا: "ان ايران اصبح لديها اليوم وللمرة الاولى بالمنطقة، منذ فترة طويلة بلغت قرونا، حلفاء اقليميين حقيقيين حيث تقف سوريا و​العراق​ و​لبنان​ والى حد ما افغانستان واخيرا ​اليمن​ مساندة للمقاومة الاسلامية، وفي مثل هذه الظروف ينبغي على اميركا الخروج من سوريا وافغانستان شاءت أم أبت".